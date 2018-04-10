  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:05 م
بحث متقدم
هيثم الحريرى

النواب صامت أمام مماطلة الحكومة فى علاوات المعاشات

استشهاد نقيب الشرطة

تفاصيل استشهاد ضابط في تبادل إطلاق النار

البرلمان الايراني

بالفيديو.. اشتباكات في البرلمان الإيراني بسبب انهيار العملة

تصريحات غاضبة لـ"زياد بهاء الدين" عقب خروجه من الحكومة

الروشتة الكاملة لمطالبة الرئيس بالإصلاح السياسي

صورة الخبر

صحيفة كينية: مصر تقضي على إثيوبيا بهذا الأمر

سيد علي

رسالة نارية من سيد علي لمذيعي الإخوان

استشهاد نقيب الشرطة

الصور الأولى للضابط الشهيد ضحية تبادل إطلاق النار

محمود الخطيب

الخطيب يجري جراحة في العمود الفقري خلال ساعات

دوما _سوريا

ترمب : موعدنا مع بشار الليلة أو بعد قليل

الشرطة الامريكية ارشيفية

اقتحام مكتب محامي ترمب

شاهد..

رسالة نارية من سيد علي لمذيعي الإخوان

الحياة السياسية

سيد علي
سيد علي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

قيادي إخواني ينعي "محمود عزت"

#

سيد علي: البلد في كارثة بسبب الديون

#

سيد علي يحذر من "كارثة" كبرى في مصر

#

مطالبات لـ"خالد علي" بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية

إثيوبيا

أزمة سد النهضة

ذا ايست افريكان

جونقلي

لا جنوب السودان

عقب الإعلامي سيد علي، على رسالة الإعلامي رامي جان للعاملين في قناة الشرق الإخوانية والتي طالبهم خلالها بالعودة لمصر وترك عملهم مع أيمن نور رئيس حزب الغد سابقا ورئيس مجلس إدارة القناة قائلاً لهم: ارجعوا مصر أحسن ليكم من العمل مع المتجبر أيمن نور".

وقال علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، موجهًا حديثه لمذيعي قناة الشرق: "أنتم وجهتم كثيرا من السباب والشتائم لمقدمي برامج التوك شو، وعايزين الشعب يفقد الثقة في الإعلام، وبتقولوا أننا بنتطبل و بنزمر، أيوه إحنا بنطبل وبنزمر".

 وأضاف علي مواصلا حديثه: "صحيح إحنا مش بنعرف نطبل ولا نزمر بش أشرف ليا أني أطبل لبلدي ورئيس بلدي، من أني أطبل لأي بلد تانية".

 

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» الدفاع يوضح أسباب بطلان القبض على متهمي رابعة
» قرار نهائي بشأن مشاركة "صلاح" في تشكيل ليفربول اليوم
» شيرين تستشهد بإسماعيل ياسين لبراءتها من 6 شهور حبس
» إعطاء أسرة عمك حذاء أبيض لك زوج حنون وعاطفي
» قرار مفاجئ من "الجبلاية" بشأن ودية مصر وبلجيكا
» تطورات جديدة فى قضية ذبح طفلة على يد طالب
» بدء محاكمة بديع وآخرين في فض اعتصام رابعة
» أنباء عن اغتيال "رمضان شلح" بسوريا
» تامر حسني: "لعبت للأهلي والزمالك 9 سنين واستغنوا عني"
» الشوبكى: 3 مدارس سياسية خرجت بعد سقوط مبارك
» فندي : تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)