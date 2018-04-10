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التهرب الضريبى يورط مستريح الإدارة التعليمية

قضايا وحوادث

محكمة
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تسلمت النيابة الإدارية قسم ثان تعليم تقرير مباحث التهرب الضريبى فى القضية رقم 372 لسنة 2017 المتهم فيها المدعوى السيد عبد اللاه محمود السيد مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية والشهير بمستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة والمتهم بالنصب والاحتيال حيث فجرت مباحث التهرب الضريبى فى تقريرها عدة مفاجآت منها أن المستريح متهرب من سداد الضرائب عن عدد ثلاث محلات بمنطقة زهراء مدينة نصر ومتهرب من سداد الضرائب عن ثلاث محلات فى المرج الجديدة بالإضافة إلى تهربه من الضرائب فى تجارة المواسير وتجارة الأراضى والعقارات والشقق السكنية وتضمن التقرير أن المستريح السيد عبد اللاه لم يقم بفتح سجل تجارى لممارسة نشاطه وأن الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبى كلفت مأموريات الضرائب بالمرج ومدينة نصر بفتح سجل تجارى لهذه المحلات وتحصيل الضرائب المتهرب منها المستريح منذ أكثر من 10 سنوات وقدرت مصادر حجم التهرب الضرائب بما يقرب من 7 ملايين جنيه وقالت مصادر إنه حال منع المستريح من سداد تلك الضرائب سوف يتم الحجز على المحلات والأراضى والعقارات التى يمتلكها وسوف تتم إحالته إلى نيابة التهرب الضريبى ومنها إلى المحكمة على الجانب الآخر.

وقالت مصادر من الإدارة التعليمية بحدائق القبة إن أجهزة الأمن حققت مع مسئول كبير بالإدارة التعليمية اعتاد التأخر فى مكتبة حتى وقت متأخر داخل الإدارة وتحويله إلى جلسات للأنس والفرفشة ووضع نفسه موضع الشبهات، وأن هذا المسئول هو الذى يحمى الفساد والفاسدين داخل الإدارة التعليمية وطالب أولياء الأمور بإقالة هذا المسئول وإقالة المستريح الذى تخطى الرقم القياسى فى ارتكابه الجرائم المخلة بالشرف لصدور حكم بسجنه عامين فى قضية نصب واحتيال وتساءل المدرسين وأولياء الأمور أين وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة من كل هذا الفساد في إدارة حدائق القبة التعليمية.

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