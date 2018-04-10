النواب صامت أمام مماطلة الحكومة فى علاوات المعاشات

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قال النائب هيثم الحريرى, عضو مجلس النواب, إن الحكومة المصرية حتى الآن تماطل فى تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بصرف وزارة التضامن الاجتماعى  80 % من آخر علاوات  خاصة  لأصحاب المعاشات  وذلك على الرغم من أن الوزارة لا تستطيع الطعن على الحكم إلا بعد  التنفيذ لأنه شمل التنفيذ بالمسودة.

وأضاف الحريري خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"  قائلاً: "الحكومة التفت على الحكم، لا مجلس النواب اعترض،  الكل صامت".

وتابع: "ألا يستحق أصحاب المعاشات هذه العلاوات، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

وفى نفس السياق علق بعض  من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على منشور هيثم الحريري, فقال على خميس: "دائما ساندهم يا سيادة النائب".

           

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