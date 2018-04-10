» الدفاع يوضح أسباب بطلان القبض على متهمي رابعة

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قضايا وحوادث

بديع
بديع

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أسباب أخرى وراء القبض على بطلة كليب «عندي ظروف»

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة".

استمعت المحكمة لمرافعة شعبان محمود الدفاع الحاضر عن 3 من المتهمين، والذي دفع ببطلان استجواب المتهمين؛ لإجراء الاستجواب بعد مرور 24 ساعة عن واقعة الضبط، ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانتفاء صلة المتهمين بالأحراز.

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم رقم 352 بأمر الإحالة، ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.


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