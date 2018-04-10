تفاصيل استشهاد ضابط في تبادل إطلاق النار

10 أبريل 2018 - 12:32 م

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأنه فى إطار الحملات الأمنية التى تشنها أجهزة وزارة الداخلية، لاستهداف العناصر الإجرامية والخارجين على القانون بكافة المحافظات، وأثناء قيام حملة أمنية صباح اليوم الثلاثاء باستهداف بعض العناصر الإجرامية بالمنطقة الجبلية المتاخمة لقرية أبو حزام بمركز نجع حمادى بمديرية أمن قنا، بادرت بعض العناصر بإطلاق النيران تجاه القوات التى بادلتهم إطلاق النيران.

وأوضحت الداخلية، في بيانها، أن الحادث أسفر عن مصرع أحد العناصر الإجرامية يدعى " صابر.م" وضبط بحوزته "رشاش نصف بوصة - 100 طلقة من ذات العيار – طلقة " أر . بى . جى " – 246 طلقة لرشاش جرينوف".

أسفر التعامل عن استشهاد الملازم أول محمدى رجب الحسينى رجب من قوة قطاع الأمن المركزى بقنا وإصابة آخر ومجند، وتم الدفع بتعزيزات أمنية لتمشيط المنطقة محل الواقعة ،وإتخاذ الإجراءات القانونية.