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إنشاء كوبري قلما الجديد على الطريق الزراعي بتكلفة 150 مليون جنيه

قبلي وبحري

علي إسماعيل

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تفقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية  موقع إنشاء كوبري قلما الجاري إنشاؤه من قبل شركة النيل لإنشاء الطرق والكباري بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه لحل أزمة التكدس المروري بالمنطقة.

ومن جانبه أكد محافظ القليوبية، أن الكوبري سيبلغ طوله 625 مترا بعرض 25 مترا ويتكون من 3 حارات  لكل اتجاه حيث سيتم رفع الطريق الزراعي أعلى الكوبري وسيتم عمل 2 حارة جانبية في كل اتجاه للدوران من أسفل الكوبري  للقادم من القاهرة أو الإسكندرية ويريد الدخول إلى قلما بالإضافة إلى عمل تهدية تحت الكوبري لمرور المشاة.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق مع كل الجهات المعنية لتذليل كل العقبات للإنتهاء من إنشاء الكوبري في أقرب وقت ممكن دون إعاقة الحركة المرورية بالطريق الزراعي أو قطع المرافق.




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