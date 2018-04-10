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بالمنيا

ضبط طن و822 كيلو من الأسماك الفاسدة بالمنيا

قبلي وبحري

اسماك مملحة بالمنيا
اسماك مملحة بالمنيا

جمال زكى

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قامت مديرية التموين بالمنيا بضبط ومصادرة طن و822 من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال حملات تموينية مكثفة  لضبط الأسواق والمحلات التجارية والتأكد من سلامة  المعروض من السلع والأنواع المختلفة من الأسماك المملحة خلال فترة الاحتفال بعيد شم النسيم.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إنه تم تحرير 17 محضرًا تموينيًا لحيازة وعرض أسماك مملحة بدون فواتير أو مستندات خلال حملات تفتيشية على مدار 5 أيام ومصادرة الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بمراكز المنيا .

وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم .

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