مقتل عامل "بمطواة" بسبب القمامة فى القليوبية

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لقي عامل مصرعه في الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب إشعاله النيران في بعض القمامة بجوار سيارة سائق، تطورت لمشاجرة قام على أثرها نجل السائق بالتعدي عليه بسلاح أبيض مطواه محدثًا إصابته التي أودت بحياته وفر هاربا.

كان قد تبلغ لمركز الخانكة بحدوث مشاجره ومتوفى بناحية منشيه الجبل الأصفر – دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من:

طرف أول "أبو طالب. م. ذ" 61 سنة - سائق ومقيم منشية الجبل الأصفر – دائرة المركز، مصاب بجروح سطحية متفرقة بالجسم، و"على. أ. م" 22 سنة - عاطل ومقيم ذات العنوان، و"فادية. ق. إ" " زوجه الأول " 45 سنة - ربه منزل ومقيمة ذات الناحية،  مصابة بجروح سطحية متفرقة بالجسم.

وطرف ثـان "هانى. ا. ص" 45 سنة - عامل ومقيم ذات الناحية، توفى إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالبطن، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام الطرف الثاني بإشعال النيران ببعض القمامة بجوار سيارة الطرف الأول، تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثاني بالتعدي علي الرابع بسلاح ابيض مطواة محدثًا إصابته التي أودت بحياته وفر هاربًا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6411 جنح مركز الخانكة لسنة 2018م.


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