» خروج نجلة العميل سكريبال من المستشفى بعد تعافيها

10 أبريل 2018 - 12:55 م

تعافت ابنة العميل البريطانى المزدوج السابق سيرجى سكريبال, يوليا سكريبال, وسمح لها بالخروج من المستشفى, وأكد مسئولون بريطانيون أنها بدأت مع تلقى العلاج فى الشفاء لذلك صدر لها تصريح بالمغادرة.

وأكدت الدكتورة كريستين بلانشارد، المدير الطبي في مؤسسة سالزبوري الوطنية للخدمات الصحية، في مؤتمر صحفي أن خروج يوليا من المستشفى لا يعني نهاية علاجها، لكنه مؤشر مهم على أنها في طريقها للتعافي, ذلك على الرغم من أن سيرجي سكريبال كان يتعافى ببطء أكبر من ابنته، فإن المستشفى تأمل أن يتمكن من مغادرة المستشفى في الوقت المناسب.

جدير بالذكر فى شهر مارس الماضى تعرض العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته لمحاولة اغتيال بمادة سامة التقدم للإدلاء بشهادتهم فى بريطانيا، واجتمعت لجنة الطوارئ الحكومية البريطانية ”كوبرا” لمناقشة القضية, وقال مارك رولي رئيس شرطة مكافحة الإرهاب إن هذا التحقيق في مراحله الأولى وأي تكهنات لا تفيد في هذا الوقت.