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انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية ببنى سويف

قبلي وبحري

مصطفى البحار

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تطعيم 400 ألف رأس ماشية فى الحملة القومية ببنى سويف

أعلن الدكتور طارق الوكيل مدير عام مديرية الطب البيطرى ببنى سويف عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع وتستهدف تطعيم 500 ألف رأس ماشية.

 وأكد الوكيل أن الحملة تستمر لمدة شهر كامل بداية من 10 أبريل حتى 10 مايو المقبل وتنفذها 84 لجنة بيطرية تغطى جميع مدن بالتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية فضلاً عن توفير كل المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطري وفقًا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي وضمان تدقيق بيانات التحصين.

وأقال الوكيل بأن خطة الدولة من أعمال التحصين تستهدف تحصين قطعان الماشية لاحتواء مرض الحمى القلاعية والسيطرة عليه وحفاظًا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان لافتًا أن حماية الثروة الحيوانية يرتبط بضمان جدية التحصين وتدقيق الأرقام بلجان بيطرية تضم كل الجهات المعنية.

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