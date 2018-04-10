تعرف على راتب "السعيد" في فنلندا

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كشف مصدر مقرب من اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني والمعار إلى كوبيون بالوسورا الفنلندي عن الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب خلال الشهرين فترة الإعارة للنادي الفنلندي.

وأشار إلى أن المبلغ الذي سيتقاضاه 16 ألف دولار ما يعادل 280 ألف جنيه نظير اللعب فى صفوفه لمدة شهرين فقط.

ووافق الأهلي مؤخرًا على انضمام السعيد للدوري الفنلندي مجانًا دون حصول القلعة الحمراء على أي مقابل مالي حتى يحافظ نجم المنتخب على مستواه ولياقته الفنية قبل كأس العالم، عقب قرار الإدارة بتجميده وعرضه للبيع على خلفية أزمة توقيعه للزمالك.

ومن المقرر أن يلعب عبد الله السعيد لأهلي جدة بداية الموسم المقبل، لكنه اتفق مع إدارة الأهلي على الرحيل للدوري الفنلندي للحفاظ على مستواه الفني والبدني.


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