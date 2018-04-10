  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:53 م
بحث متقدم
عزام التميمي وأيمن نور

"التميمى" ينضم إلى نور ضد معتصمى الشرق

رامي جان

أول رسالة من شباب تركيا بطلب العودة إلى القاهرة

كاس العالم

رسميًا.. بشاير كأس العالم تهب على خزينة "الجبلاية"

قناة الشرق

مذيع الشرق يكشف حقائق صادمة عن أزمة القناة

محكمة النقض

إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين في خلية الوراق

السادات وعمر الشريف ومناحم بيجن

بالفيديو.. السادات حمّل "عمر الشريف" هذا السر

هيثم الحريرى

النواب صامت أمام مماطلة الحكومة فى علاوات المعاشات

استشهاد نقيب الشرطة

تفاصيل استشهاد ضابط في تبادل إطلاق النار

البرلمان الايراني

بالفيديو.. اشتباكات في البرلمان الإيراني بسبب انهيار العملة

تصريحات غاضبة لـ"زياد بهاء الدين" عقب خروجه من الحكومة

الروشتة الكاملة لمطالبة الرئيس بالإصلاح السياسي

الإعدام لـ11 متهمًا لقتلهم مواطنين فى مشاجرة بمصر القديمة

قضايا وحوادث

اعدام
اعدام

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

بدء محاكمة بديع وآخرين في فض اعتصام رابعة

#

بدء محاكمة 70 متهما بـ "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"

#

بدء محاكمة بديع في "اعتصام رابعة"

#

قاض فض رابعة يحذر المتهمين: "هحبسكم"

مصر القديمة

اعدام 11 شخص

قتل المواطنين

استعراض القوة والتلويح بالعنف

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بإعدام 11 متهما، لاتهامهم بقتل مواطنين اثنين، وإصابة 5 آخرين أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بمصر القديمة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدى طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز، وخالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين مصطفى محمد محمد أحمد، وشهرته مصطفى كراس، 28 سنة، عامل، وشقيقه عمرو محمد محمد أحمد وشهرته عمرو كراس، 29 سنة ومحمد فؤاد عبد اللطيف وسيد مصطفى محمد عبد العال، وشهرته سيد حلاوة ومحسن محمود عبد الرحمن إسماعيل وشهرته محسن عبد الرحمن وتامر أحمد خلف وشهرته تامر الشيخ وكريم محمد خلف وشهرته كريم خلف، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، والأباصيرى فرج عزب السيد، 55 سنة، حداد، وطارق الأباصيرى فرج عزب وأحمد الأباصيرى فرج عزب، 22 سنة، جزار وعمرو فرج عزب السيد، 33 سنة، صاحب محل ألبان باستعراض القوة والتلويح بالعنف وقتل المجنى عليهما مسعد خيرى سيد وصالح أحمد صالح حال تصادف وجودهما بمكان الواقعة، حيث يعمل الأول ويسكن الثانى، والشروع فى قتل أشرف خالد محمد محمد السنوسى وسيد حسن حماد محمد وعصام إبراهيم عطوة أحمد وكرم أحمد خليفة، أثناء خلاف على أسبقية غسيل السيارات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. "مي كساب": "أنتم مش متربيين"
» إسرائيل تعدت الخطوط الحمراء مع الفلسطينيين
» أبو شقة: 6 وسائل لإحداث طفرة زراعية فى مصر
» يقتل عشيقته لارتباطها بآخر
» "فيفا" يهدد إعارة "السعيد"
» 58 بينهم 25 مخابراتي إسرائيلي يقتحمون الأقصى
» طلعت إسماعيل: العدل الذى تحمل صفته سينصفك
» الإعدام لـ11 متهمًا لقتلهم مواطنين فى مشاجرة بمصر القديمة
» خروج نجلة العميل سكريبال من المستشفى بعد تعافيها
» الدفاع يوضح أسباب بطلان القبض على متهمي رابعة
» قرار نهائي بشأن مشاركة "صلاح" في تشكيل ليفربول اليوم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)