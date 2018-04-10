بهذه القضايا "الزيات" يطالب "عامة المحامين" بإعلائها قبل انتخابات النقابة

10 أبريل 2018 - 01:46 م

حدد منتصر الزيات، المحامى والمرشح السابق لمنصب نقيب عام المحامين، عددًا من القضايا الشائكة التى يجب أن تحتل اهتمام عامة المحامين قبل إجراء انتخابات اختيار النقيب العام القادمة.

وقال "الزيات"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "أول هذه القضايا مسألة الإصلاح النقابي التي لم تزل في حاجة إلى جهود كبيرة لتحقيق إنجاز فيها، ولعل أحد أهم آثارها التي لم تظهر بعد صنع كفاءات وقيادات نقابية جديدة، فعلى سبيل المثال تعديل قانون المحاماة وهو أمر مطروح على البرلمان المصري، وتبدو الحاجة فعلًا لإحداث تعديلات جذرية به تحقيقًا للصالح العام، للعدالة وللمحامين، وإذا ترك أمر التعديلات في يد من يسعون فقط لتحقيق مصالح انتخابية، سيزداد الموقف سوءًا ووبالا، لذلك ينبغي التعامل مع تعديلات قانون المحاماة بجدية أكثر وتقديم مقترحات نصية حول ما نراه لازمًا وضروريا ونتوجه بها إلى الجهة التي تشرع ونضغط في اتجاه تمريرها".

وأضاف المرشح السابق لتولى منصب النقيب العام، "إلى جانب تلك النقاط، هناك الأحكام التي صدرت في شأن شروط التجديد السنوي وكيفية حل معضلة تنقية الجدول من غير المشتغلين تحتاج إلى التنفيذ وذلك منعًا للخلط المتعمد، فالتنقية صارت مثل قميص عثمان يتمسح به أصحاب الأغراض".

وتابع: "القضية الثانية تتعلق بإذا كان لابد فليكن شيء من الاهتمام لترتيب قائمة موحدة لمجلس نقابة قومي يتصدى في أخطر مرحلة تمر بها مهنة المحاماة لحل أزماتها وإعادة الاعتبار لتلك المهنة العريقة وللنقابة مجلس متكامل يشتغل لصالح المحامين لا يحركه النقيب اَي نقيب قادم الا للصالح العام ويكون النقيب فردا داخله ضمن آلية عمل مؤسسية لكل دوره واختصاصاته وفقا للقانون ".