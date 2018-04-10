  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:52 م
بحث متقدم
عزام التميمي وأيمن نور

"التميمى" ينضم إلى نور ضد معتصمى الشرق

رامي جان

أول رسالة من شباب تركيا بطلب العودة إلى القاهرة

كاس العالم

رسميًا.. بشاير كأس العالم تهب على خزينة "الجبلاية"

قناة الشرق

مذيع الشرق يكشف حقائق صادمة عن أزمة القناة

محكمة النقض

إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين في خلية الوراق

السادات وعمر الشريف ومناحم بيجن

بالفيديو.. السادات حمّل "عمر الشريف" هذا السر

هيثم الحريرى

النواب صامت أمام مماطلة الحكومة فى علاوات المعاشات

استشهاد نقيب الشرطة

تفاصيل استشهاد ضابط في تبادل إطلاق النار

البرلمان الايراني

بالفيديو.. اشتباكات في البرلمان الإيراني بسبب انهيار العملة

تصريحات غاضبة لـ"زياد بهاء الدين" عقب خروجه من الحكومة

الروشتة الكاملة لمطالبة الرئيس بالإصلاح السياسي

ينشرها رامي جان

أول رسالة من شباب تركيا بطلب العودة إلى القاهرة

الحياة السياسية

رامي جان
رامي جان

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

ماهر: "عزيزي الأبريلي ماتزعلش من الإهانات اليومية"

#

نقل مباراة الزمالك وولايتا الإثيوبي إلى القاهرة

#

السفير السوداني يستأنف عمله بالقاهرة

#

"لشكه في سلوكها".. تفاصيل جديدة حول واقعة اغتصاب شاب لوالدته

قال الناشط القبطي رامي جان العائد من تركيا مؤخرًا، إن رسائل الشباب في تركيا بدأت تصل وعايز أقول للجميع، من غير رسائل أهلا بالجميع في مصر.

وقام بنشر نص الرسالة التي دارت بينه وبين الشاب المصري المتواجد حاليًا في تركيا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي يطلب من جان الرجوع إلى مصر قائلا في رسالته: مع حضرتك عمرو سلامة مصري، مقيم بإسطنبول، عايز أرجع مصر.

وأوضح الشاب في رسالته أنه يريد التواصل مع أحد السادة من رجال الأمن خاصة أنه حاول الاتصال بالسفارة ولكن لا أحد يرد، بحسب رسالته التي قام جان بنشرها علي حسابه.

يذكر أن رامي جان كان قد أكد منذ يومين أنه تواصل مع الشباب المتواجدين في تركيا ووجه لهم رسالة أن من يريد العودة أهلاً به وأرسل للجميع رسائل طمأنة، لا وجود لأي أفعال انتقامية من أي نوع ضد العائدين من تركيا".

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. "مي كساب": "أنتم مش متربيين"
» إسرائيل تعدت الخطوط الحمراء مع الفلسطينيين
» أبو شقة: 6 وسائل لإحداث طفرة زراعية فى مصر
» يقتل عشيقته لارتباطها بآخر
» "فيفا" يهدد إعارة "السعيد"
» 58 بينهم 25 مخابراتي إسرائيلي يقتحمون الأقصى
» طلعت إسماعيل: العدل الذى تحمل صفته سينصفك
» الإعدام لـ11 متهمًا لقتلهم مواطنين فى مشاجرة بمصر القديمة
» خروج نجلة العميل سكريبال من المستشفى بعد تعافيها
» الدفاع يوضح أسباب بطلان القبض على متهمي رابعة
» قرار نهائي بشأن مشاركة "صلاح" في تشكيل ليفربول اليوم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)