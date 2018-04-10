مذيع الشرق يكشف حقائق صادمة عن أزمة القناة

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الشرق

عمال

مذيع

الماحي

قال محمد الماحي المذيع بقناة الشرق، إن مذيعا معروفا  بالقناة غيّر من موقفه وطالب بذبح زملائه في العمل وفصلهم.

وأضاف في تدوينة له على صفحته الشخصية "فيس بوك" قائلًا: "المذيع المعروف موقفه كان سيئًا للغاية في  مذبحة الشرق، على عكس ما كنت أتوقع، حيث كان أحد الأعمدة التي وقفت وبقوة ضد حقوق العاملين وطالب بذبحهم وفصلهم لمطالبتهم بحقوقهم".

وتابع "الماحي": "خرج المذيع على الهواء مباشرة بعدما رأى بأم عينيه إحدى الزميلات تبكي مما يحدث من ظلم، واتهم زملاءه بالعمالة والخيانة لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم، وأنهم إصبع تمتد لتعبث داخل القناة، وبقعة سوداء لابد من تطهير القناة منها.

وأشار، "هو يعلم علم اليقين أن هؤلاء الشباب لهم مستحقات ووقفوا ضد الظلم منذ بداية الثورة وشهدوا كل العنف الذي حدث، ولم يشاركوا في 30 يونيو التي شارك فيها هو".

وأردف: "شخصيًا واجهته بذلك في قلب القناة وسط الزملاء ولم يستطع الرد، وذكرته أنه من المفترض أنه إعلامي قدوة ولا بد أن يقف إلى حقوق زملائه في محاربة الظلم "كما يدعو في برنامجه الشهير"، ولابد أن يكون له موقف آخر مغاير، غير الذي يتخذه ضد زملائه، لاسيما وأن لجنة المظالم أقرت لهم مستحقات.

واختتم تدوينته بقوله: "لكنه مفيش فايدة أصر على المشاركة بقوة في ظلم زملائه وهو يعلم أن  الله غالب على أمره".

وقد تفاعل رواد "فيس" علي تدوينته حيث قالت مريم علي: "معتز مطر ده أكيد".

وأضاف آخر: " الحمد لله كان إحساسي صح من أول يوم وأنا حاسس إنه ممثل وممثل رائع واللي بيحصل في القناة عندكم ده نفس اللي حصل في مصر وأهم أركانه طبعا قلب الحقائق"

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