» 58 بينهم 25 مخابراتي إسرائيلي يقتحمون الأقصى

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اقتحام الأقصى
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وكالات

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إسرائيل

المسجد الأقصى

حراسة مشددة

الزي المدني

قام مجموعة مكونة من 58 مستوطن إسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى من بابا المغاربة وسط حراسة مشددة وقاموا بالتجول داخل المسجد في كافة الأنحاء.

وانقسم المستوطنون داخل المسجد وهم يرتدون الزى المدني إلي 53 مستوطنا و25 عنصرا من شرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية عبر مجموعات صغيرة فى المسجد الأقصى المبارك، وسط حركات تلمودية صامتة فى منطقة باب الرحمة "المغلق"، فى حين نفذت عناصر مخابرات وشرطة الاحتلال جولات استكشافية فى أنحاء متفرقة من المسجد المبارك.


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