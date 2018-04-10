» يقتل عشيقته لارتباطها بآخر

10 أبريل 2018 - 02:08 م

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة غموض، العثور على جثة ربة منزل ملقاة بترعة بأطفيح، ومصابة بطلق نارى، حيث تبين أن عشيقها قتلها لاتخاذها قرارا بقطع علاقتها به وارتباطها بشخص آخر.

وردت معلومات لمركز شرطة أطفيح يفيد العثور على جثة ربة منزل، وتبين أن الجثة لربة منزل مصابة بطلق نارى بالرأس، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة، عشيق المجنى عليها ويعمل سائق إسعاف

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف أنه تربطه علاقة بالمجنى عليها منذ عدة سنوات، إلا أنها قررت قطع علاقتها به للارتباط بشخص آخر، مما دفعه لاستدراجها لمكان العثور على جثتها وأطلق النار عليها، وفر هارب

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.