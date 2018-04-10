"التميمى" ينضم إلى نور ضد معتصمى الشرق

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الظلم

قناة الشرق

ايمن نور

عزام التميمي

معتز مطر

شن العاملون بقناة الشرق هجومًا جديدًا على عزام التميمي أحد ملاك القناة وواحد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ، موجهين له اتهامًا بأنه أحد المساعدين على الظلم وذلك بالتنسيق مع مالك القناة أيمن نور.

وبدأت ردود أفعال العاملين بالقناة تصوب سهامها تجاه "التميمي" بعد رد فعله وظهوره مع الإعلامي بالقناة معتز مطر، موضحين أن ظهوره تحدٍ واضح للعاملين وترتيبه لطرد العاملين في القناة بمساعدة أيمن نور ومعتز مطر.

وقال سامي كمال الدين، أحد المفصولين في القناة: "عزام التميمي مندهش من أن يكون موقفك منذ البداية انحيازًا لظلم أيمن نور وتشريد الشباب ثم ظهورك أمس مع معتز وقبل أمس تم فصل 13 إعلاميًا، كنت أتمنى أن تجلس إلى هؤلاء الشباب وتسمع منهم ثم تصدر أحكامك".

فيما قال هيثم أبو خليل، إن نخبة الخارج من الإخوان عاملة نفسها مش واخدة بالها وفيه عشرات الشباب المطارد فى الشارع، وكل واحد مش عايز يتدخل وله حساباته ومحدش عايز وجع دماغ أو قميصه يتسخ، وده مش حل يا بهوات، إحنا فى منفى قاسٍ وطالما فيه ناس فى الشارع الموضوع مرشح لتفاعلات ربما تصل لمرحلة لا نريد جميعنا أن نصل إليها، متسائلاً: فين الرموز والقيادات والكيانات والهيئات والجماعات والجمعيات والحركات، وأسلوب جحا أنه طالما بعيد عن بيتي فمليش دعوة لا يليق بكم".

وتصاعدت أزمة قناة الشرق، الموالية لجماعة الإخوان وتبث من تركيا، والمملوكة للمرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور، حتى وصلت إلى حد الانفجار، حيث واصل مجموعة العاملين المفصولين من القناة الاعتصام أمام مقر الفضائية فى إسطنبول، مطالبين بتحقيق مطالبهم الممثلة فى توزيع التمويلات التى تأتى للقناة بشكل متقارب بين العاملين جميعًا، بدلا من الفجوة فى الرواتب التى يتسبب فيها رئيس مجلس إدارة القناة "أيمن نور".

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