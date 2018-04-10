» أبو شقة: 6 وسائل لإحداث طفرة زراعية فى مصر

10 أبريل 2018 - 02:26 م

وضع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد، خطوات ضمتها استراتيجية من أجل النهوض بالأرض الزراعية خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الفلاح المصرى عليه النهوض أكثر لمنافسة فى نطاق أوسع عالميا.

وقال أبو شقة خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "وسائل النهوض بالزراعة" إنه من أجل النهوض بمستوى الزراعة لتنمية الإقتصاد القومى الاهتمام بهذه الثروة المترتب عليها إنتاجاً نباتياً أو حيوانياً وقود بالنسبة للإنسان ولا تزال الزراعة تمثل في المجتمع والمجتمعات النامية تستوعب أعدادًا كبيرة من العاملين فهي تحمي المجتمع من آثار البطالة المدمرة.

وأضاف رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب: "علينا تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي يسمح لنا بالتصدير لتوفير عملة أجنبية ويعمل علي تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات والعمل علي الاستخدام الأمثل لمستلزمات الإنتاج والعمل علي الاستفادة من تطبيق اتفاقية الجات, فضلا عن أن مصر تتميز بكثرة عدد السكان وتوافر الكوادر الفنية والمؤهلة ولكن في المقابل نجد تدني مستوي العمالة من حيث الصحة والكفاءة المهنية وعدم معرفته بقواعد الزراعة الحديثة ولعلاج ذلك لا بد من الاهتمام بصحة الإنسان ورفع مستواه المعيشي والعلمي بتعليمه".

ومضى رئيس حزب الوفد: "ومن وسائل النهوض بالزراعة ضرورة تعديل قوانين الحيازة والتملك والإدارة بحيث نسمح بإنشاء شركات مساهمة جديدة يساهم فيها المزارعون التي تقل حيازاتهم عن خمسة أفدنة وبذلك يكون أمام هذه الشركات فرصة للاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير إلى جانب تشجيع المزارعين داخل الوادى على استخدام نظم الرى الحديثة، وضع خرائط تفصيلية للمياه الجوفية في المناطق الصحراوية".