  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:51 م
بحث متقدم
عزام التميمي وأيمن نور

"التميمى" ينضم إلى نور ضد معتصمى الشرق

رامي جان

أول رسالة من شباب تركيا بطلب العودة إلى القاهرة

كاس العالم

رسميًا.. بشاير كأس العالم تهب على خزينة "الجبلاية"

قناة الشرق

مذيع الشرق يكشف حقائق صادمة عن أزمة القناة

محكمة النقض

إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين في خلية الوراق

السادات وعمر الشريف ومناحم بيجن

بالفيديو.. السادات حمّل "عمر الشريف" هذا السر

هيثم الحريرى

النواب صامت أمام مماطلة الحكومة فى علاوات المعاشات

استشهاد نقيب الشرطة

تفاصيل استشهاد ضابط في تبادل إطلاق النار

البرلمان الايراني

بالفيديو.. اشتباكات في البرلمان الإيراني بسبب انهيار العملة

تصريحات غاضبة لـ"زياد بهاء الدين" عقب خروجه من الحكومة

الروشتة الكاملة لمطالبة الرئيس بالإصلاح السياسي

لمنتقدي "أوكا"

شاهد.. "مي كساب": "أنتم مش متربيين"

الصفحة الأخيرة

مى كساب تلتقط "سيلفى" مع أوكا أمام قبر أمها
مي وأوكا

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

شاهد.. مى كساب تتسبب فى هجوم الجمهور عليها

#

شاهد.. هدية "الننى" لـ"مى كساب"

#

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن القبض على "الصباغ"

#

مى كساب لرامي صبري هتنور الدنيا تاني

اوكا

اورتيجا

مي كساب

مهرجانات

شحته

شنت الفنانة "مي كساب" هجوما حادا على منتقدي زوجها المطرب الشعبي "أوكا".

وقالت "كساب" في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" أما زوجى بتاع المهرجانات فهو أرقى منكم بكتير وأحسن وأفضل منكم عند الله على الأقل مش قاعد فاضى زى الستات اللي مش متربية وبيشتم ويجرح فى خلق الله وزوجى بتاع المهرجانات عمل اللى أمثالكم ما عملتهوش يا شوية فشلة.. إنسان ناجح وبيتقى ربنا فى بيته وبنته وأتعلم من غلطاته وطور من نفسه".

وتابعت مى كساب :" أخيرا شكرًا لجمهوري المحترم الآدمى اللى رد غيبتي ودافع عن كلامي وآرئى بأخلاقه الراقية ونهاية الدرس إننا محتاجين 100 سنة عشان نتطور ونتربى".
شاهد..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. "مي كساب": "أنتم مش متربيين"
» إسرائيل تعدت الخطوط الحمراء مع الفلسطينيين
» أبو شقة: 6 وسائل لإحداث طفرة زراعية فى مصر
» يقتل عشيقته لارتباطها بآخر
» "فيفا" يهدد إعارة "السعيد"
» 58 بينهم 25 مخابراتي إسرائيلي يقتحمون الأقصى
» طلعت إسماعيل: العدل الذى تحمل صفته سينصفك
» الإعدام لـ11 متهمًا لقتلهم مواطنين فى مشاجرة بمصر القديمة
» خروج نجلة العميل سكريبال من المستشفى بعد تعافيها
» الدفاع يوضح أسباب بطلان القبض على متهمي رابعة
» قرار نهائي بشأن مشاركة "صلاح" في تشكيل ليفربول اليوم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)