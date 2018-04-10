» مي كساب: " أنتم مش متربيين"

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شحته

شنت الفنانة "مي كساب" هجوما حادا على منتقدي زوجها المطرب الشعبي "أوكا".

وقالت "كساب" في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" أما زوجى بتاع المهرجانات فهو أرقى منكم بكتير وأحسن وأفضل منكم عند الله على الأقل مش قاعد فاضى زى الستات اللي مش متربية وبيشتم ويجرح فى خلق الله وزوجى بتاع المهرجانات عمل اللى أمثالكم ما عملتهوش يا شوية فشلة.. إنسان ناجح وبيتقى ربنا فى بيته وبنته وأتعلم من غلطاته وطور من نفسه".

وتابعت مى كساب :" أخيرا شكرًا لجمهوري المحترم الآدمى اللى رد غيبتي ودافع عن كلامي وآرئى بأخلاقه الراقية ونهاية الدرس إننا محتاجين 100 سنة عشان نتطور ونتربى".
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