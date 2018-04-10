» "غالي" يوجه دعوة إلى رئيس "الجبلاية" لمباراة اعتزاله

10 أبريل 2018 - 02:42 م

أرسل حسام غالى لاعب الأهلي، برقية دعوة لرئيس "الجبلاية" هاني أبو ريدة والمدير الفني للمنتخب الأوليمبي شوقى غريب لحضور مباراة اعتزاله يوم 11 مايو.

ويجهز حسام غالى قائمة في الوقت الحالي بالشخصيات التي سيتم توجيه الدعوة لها لحضور مهرجان اعتزاله في الإمارات.

ووفقا لمصدر بالأهلي فإن غالى سيعقد مؤتمرا صحفيا، خلال الأيام المقبلة، يكشف فيه عن كل التفاصيل الخاصة بمهرجان اعتزاله، خاصة بعد أن تردد أن نادي أياكس الهولندى سيكون طرف المباراة الودية أمام الأهلي.