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جمال عيد منتقدًا البلاغات ضد المعارضة: تسقط الحسبة السياسية والدينية

الحياة السياسية

جمال عيد
عيد

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انتقد جمال عيد, المحامى والحقوقى, ما يقوم به بعض المحامين  فى  الآونة الأخيرة  من  تقديم بلاغات  إلى النيابة العامة  ضد شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية معارضة, مشيرًا إلى أن هؤلاء المخصصون لهذه القضايا لن ينساهم التاريخ وستظل هذه الأفعال تطاردهم على مر التاريخ.

وقال عيد خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك", احفظوا هذه الأسماء، جيدًا سمير صبري, أشرف فرحات, محمد حامد سالم هم أكثر ممارسي الحسبة السياسية الآن".

وتابع الحقوقي: "هؤلاء المحامون يسارعون للبحث عن الشهرة، أو كراهية في الحريات والديمقراطية، أو كلهم معًا، أو لأسباب أخرى، لم أعد اقرأ خبر يرد به اسم أي منهم، سوى مقترن ببلاغ ضد مصري، غالبا صاحب موقف, تسقط الحسبة السياسية والدينية " .

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