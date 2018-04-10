» بالفيديو.. "سيد علي" يوجه رسالة لـ"عماد أديب"

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الإخوان

المصالحة

الحدث اليوم

عماد الدين أديب

سيد علي

علق الإعلامي سيد علي على دعوة زميله الإعلامي عماد الدين أديب  للمصالحة مع الإخوان قائلاً: "أستاذ عماد طلع في أكتر من برنامج يدعو للمصالحة مع الإخوان والبعض فسر هذه الدعوة بأنه حامل رسالة لأجهزة ما بتعمل بلونة اختبار تقيس بيها ردود الأفعال.

وأضاف علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أستاذ عماد كان صاحب فكرة "جمال مبارك هو الأنسب" ثم مع  ثورة 25 يناير ، ثم انقلب على الثورة.

و تابع: "أستاذ عماد الدين هو اللي قال اللي قدمه "محمد مرسي في سنة لم يقدمه حسني مبارك في 30 سنة، الناس لن تنسى هذه الآراء والتصريحات"..

واستكمل موجها حديثه لأديب قائلاً: "يا سيد عماد الإخوان هم من رفضوا المصالحة حينما كان توجد خارطة الطريق، ونحن في فترة التيارات، غير أن  فكرة الأحزاب انتهت".

وأضاف الإعلامي مستشهدًا علي حديثه بمقال الكاتب الصحفي محمود سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون قائلا: "أنصحكم  في مقال مهم جدا جدا للكاتب الصحفي محمود سلطان، وهو مقال شديد الأهمية أرجوكم تقرأوه و يتحدث خلاله عن الحزب والجماعة، وأكد خلاله انتهاء فكرة الأحزاب، أشياء كثيرة مهمة يحتويها المقال".

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