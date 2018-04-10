قراءة فى المشهد السياسى !!!

10 أبريل 2018 - 03:05 م

• رغم ايمانى العميق بأن هناك دسائس ومؤامرات لإسقاط مصر ، إلا أن عقلى لم يصدق الرقم الكبير الذى قاله اللواء محمد الشهاوى فى برنامج " صباح الخير يامصر "والذى أذيع اليوم . حيث كشف الشهاوى أن هناك 60 ألف شائعة تم رصدها ضد مصر خلال فترة 3 أشهر فقط . ويبدو أن الخبير الإستراتيجى لم يفكر جيداً قبل إعلان هذا الرقم الذى لا أعلم مصدره الرسمى ، حيث أن هذا الرقم وهو ال 60 ألف شائعة لو قسمناه على ثلاثة أشهر لكان الناتج 20 ألف شائعة شهرياً أى 666 شائعة كل يوم ولو قسمنا هذا الرقم على عدد ساعات اليوم ال 24 لكان الناتج 27 شائعة كل ساعة أى أن هناك شائعة تطلق ضد مصر كل ثانيتين تقريباً . وبالطبع هذا الرقم لا يمكن أن يصدقه أحد رغم اقرارنا بوجود مؤامرات تهدف لزعزعة الإستقرار وضرب الإقتصاد فى مصر .











• الرئيس السيسى وكبار معاونيه يرددون دائما تصريحات تؤكد أن الإعلام المصرى فاشل ولا يؤدى دوره ولهذا نسألهم : وما الذى يمنعكم من التغيير ؟ ولماذا لم تحاسبوا الذين اختاروا القيادات الفاشلة ؟ ولماذا يتم الإبقاء على هؤلاء الفشلة فى مناصبهم لسنوات عديدة ؟ ولماذا تصرون على إهدار المليارات على هذا الإعلام الفاشل بدون اتخاذ خطوات جادة لضبط المنظومة الإعلامية ؟!! .









• انا شخصيا ذهبت وقمت بالتصويت فى الإنتخابات ، وبأقول مبروك للرئيس السيسى وشكرا للمهندس موسى مصطفى موسى . ولكن بصراحة مشاهد الإحتفال المبالغ فيه بفوز الرئيس مستفزة جداً لأنه لم تكن هناك منافسة ولم يكن أحد لديه شك ولو واحد فى المليار أن السيسى هو الفائز فى الإنتخابات ، ياجماعة .. دعكم من هذا الكلام ولنبحث عن المطلوب عمله الفترة القادمة للنهوض بمصر و " كفاية رقص وتطبيل " !!! .









• فى تصورى الخاص أنه بعد فوز بهاء ابوشقة برئاسة حزب الوفد ( تسلم رئاسة الحزب من السيد البدوى اليوم ) ، فإن المواءمة السياسية تقتضى أن يتم ابعاد بهاء أبوشقة عن رئاسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب التى يتولى رئاستها منذ 3 سنوات حيث أن استمراره سوف يؤدى الى إثارة الجدل حول " تسييس " القوانين والتعديلات التشريعية التى تناقشها أو تقرها اللجنة خلال المرحلة القادمة !!!.









• النيابة العامة تواصل نشر أرقام التليفونات بجميع المحافظات للإبلاغ عن نشر الأخبار الكاذبة .. طبعا نحن نؤيدها فى ذلك ولكن لى بعض التساؤلات منها : ماذا عن التصريحات الكاذبة التى يطلقها الوزراء وكبار المسئولين وهل نتعامل معها على أنها " كدبة بيضا " وما الإجراء الذى يمكن أن تتخذه النيابة العامة ضد هؤلاء بتهمة تضليل الشعب الذى هو فى الأساس مصدر لكل السلطات ؟ّ .









• أى كلام أو مبادرات للصلح بين الدولة والإخوان محكوم عليها بالفشل لأن جماعة الإخوان لن تتخلى عن فكرها المتطرف كما أن شلة المنتفعين حالياً لن تؤيد مثل هذه المصالحة حتى لا تخسر " الميغة " التى تعيش فيها وحققوا من وراءها الملايين !!! .









• بعد كل " البهدلة " اللى تعرض لها عماد الدين أديب طوال الأيام الماضية ، أتمنى أن يرسل له أحد أصدقائه طريقة لعب " الحوت الأزرق " يمكن " يرتاح ويريحنا " من " افتكاساته " السياسية !! .









• عماد الدين أديب أطلق خلال الفترة الأخيرة لحسنى مبارك فى السلطة مصطلح " الخروج الآمن " وفى عهد السيسى أطلق مصطلح " الإصلاح الآمن " ، وفى رأيى الخاص أن أفضل مصطلح للرد على كلام أديب هو " .... الآمن " !!! .









• اعلام الصوت الواحد مثل " الطبيخ البايت " لا طعم ولا لون ولا رائحة .









• افهموها يا " .... " الأمنجية والمطبلاتية لا يصنعون اعلاما محترما ولا مؤثراً !!!!.







