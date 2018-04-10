رسميا.. "الجبلاية" يقر قائمة الـ25 لاعب

10 أبريل 2018 - 03:11 م

اعتمد اتحاد الكرة "الجبلاية" رسميا قائمة الـ25 لاعبا لكل فريق ومن المقرر تطبيقها مع بداية الموسم القادم.

ونشرت قناة "أون سبورت" في خبر عاجل قرار اتحاد الكرة بشكل رسمي اعتماد قائمة الـ25 .

وقال محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "في الموسم الماضية قمنا بزيادة القائمة لـ30 لاعبا بناء على طلب الأندية، لكن لم نرى أي استفادة من هذا العدد الكبيرة، لذلك سنعود في الموسم المقبل لقائمة الـ25 لاعب".

وتابع: "الإعارات في الموسم المقبل ستكون مفتوحة وخارج قائمة الـ25 لاعب".