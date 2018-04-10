» نشوب حريق بفندق الجزيرة بالغردقة

10 أبريل 2018 - 03:17 م

اندلع حريق منذ قليل بفندق الجزيرة فى مدينة الغردقة وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف وتمت السيطرة على الحريق تلقى اللواء حسام گمال مدير أمن البحرالأحمر ،إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق فى الدور الأرضى بفندق الچزيرة بالغردقة.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق ولم تحدث خسائر فى الأرواح ، حيث تبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى.

يذكر أن الفندق مجاور لمركز لعلاج التوحد ، حيث قامت إدارة المركز الأفريقى ، بإخراج الأطفال من المركز عقب نشوب الحريق بالفندق ، وتمت عودة الأطفال عقب إخماد الحريق تحرر محضر بالواقعة ، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.