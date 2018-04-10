ضبط مستريح استولى على 1.8مليون جنيه من المواطنين

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سوهاج

القبض على مستريح

الاستيلاء على اموال المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عاطل لقيامه بالاستيلاء على 1.8مليون جنيه من المواطنين، بدعوى توظيفها في مجال الاتجار في المصوغات الذهبية بسوهاج.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من السيد ا. ع- و(44) آخرين، مقيمين بمحافظة سوهاج؛ بقيام "حسام.ح. ا" بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها في مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ، وأن المشكو في حقه "حسام ح. ا" 28 سنة حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم بمحافظة سوهاج، قام بالنصب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجمالها (1،800.000) مليون جنيه بدعوى توظيفها في مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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