» المؤيد لمستشار وزير المالية للضرائب العقارية

10 أبريل 2018 - 03:26 م

قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد على المتهم "ط.ف" مستشار وزير المالية للضرائب العقارية سابقا، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة

وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب المتهم، مبالغ مالية ومنافع مادية على سبيل الرشوة من بعض رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات وبوساطة كل من (أ.ع) صاحب مكتب محاسبة، (أ.ع) باحثه قانونية بإدارة التفتيش بمصلحة الضرائب، (أ.ج) صاحب صيدلية مقابل قيامه بإبداء رأيه الفنى بما يتيح تخفيض وجدولة الضرائب العقارية المتعلقة بمشاريع سياحية تخص تلك الشركة وكذا استغلال نفوذه لدى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتعجيل إجراءات تسعير قطعة أرض بالساحل الشمالى مساحتها 212 فدانا بنطاق محافظة مطروح وتخفيض سعرها عن مثيلتها بغرض شرائها وتقنين إجراءات وضع اليد عليها من المحافظة لإنشاء قرية سياحية عليها.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم متلبسا بتقاضى مبلغ مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه اتفق عليها، وقيدت قضية برقم 8909 لسنة 2017.