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محافظ بني سويف يكرم الأطباء الرواد والمثاليين في يوم الطبيب

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كرم شريف حبيب، محافظ بنى سويف، الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعددًا من الأطباء المثاليين وهم: إيمان محمد عبدالعزيز، عمرو محمد نادي ، محمد جمال أحمد، عبدالسميع محمد السيد، أيمن رفعت عبدالحسيب، هشام صلاح عبدالرازق، هشام محمد يوسف، خالد كمال فايزي، هشام محمد يوسف ، طارق على محمد، حمادة محمد سعيد، منى حسين توفيق، رأفت محمد ربيع، مينا فوزي ، أحمد محمد حلمي ، بالإضافة إلى عدد من الأمهات المثاليات والأطباء الرواد والمحالين للمعاش ، والحاصلين على الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) جاء ذلك فى احتفال النقابة الفرعية للأطباء ببنى سويف بيوم الطبيب المصري 2018 في حضور الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر والدكتور أحمد الشرقاوي نقيب أطباء بني سويف والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتور عصام السباعي مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة والدكتور على عبدالله مبروك عضو مجلس النواب وجمع كبير من أطباء المحافظة أكد المحافظ على أن الطبيب هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المنظومة الطبية والعلاجية وهو الشريك الأساسي في خطة المحافظة للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن السويفي.

وكشف المحافظ عن خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية واستغلال الإمكانات والموارد المتاحة لافتا إلى نجاح منظومة العمل والتي يشترك فيها قطاع الصحة والمجتمع المدني بجانب المحافظة في إحراز مراكز متقدمة في عدة مجالات صحية خاصة في ملف علاج فيروس سي بالإضافة إلى إدخال تخصصات نوعية لأول مرة للقرية السويفية مثل خدمة الغسيل الكلوي صرح عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بأنه تم تشكيل مجلس الصحة الإقليمي بالمحافظة برئاسة المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف وعضوية نقيب الأطباء بالمحافظة وسكرتير عام المحافظة وعميد كلية الطب ومدير التأمين الصحي فرع بني سويف ومديري الإدارات الصحية، مشيرا إلى المجهود الكبير الذي بذله المحافظة لتشكيل هذا المجلس لتفعيل دوره في خدمة المنظومة الصحية.

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