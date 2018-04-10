رسالة «صلاح» لجماهير ليفربول قبل موقعة «السيتي»

10 أبريل 2018 - 03:51 م

وجه محمد صلاح، مهاجم ليفربول ونجم المنتخب المصري، رسالة "غير مباشرة" لجماهير الريدز، ألمح خلالها انه سيكون جاهز "بدنيًا" للمشاركة مع فريقه أمام مانشستر سيتي الانجليزي، اليوم، الثلاثاء، في مباراة الإياب لدور الربع النهائي، في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الفرعون المصري، ونجم الريدز، قد أحرز 38 هدفًا في 42 مباراة مع فريقه الانجليزي، لافتة أن "صلاح" نشر صور له أثناء التدريب النهائي لليفربول على "السوشيال ميديا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "صلاح" عاد من إصابة في فخذه، خلال مباراة الذهاب ضد مانشستر سيتي، تغيب على أثرها في الديربي ضد ايفرتون، في الدوري الانجليزي.

وبيد أن بوستات "صلاح" الإيجابية، التي نشرها على صفحته الشخصية على "الفيس بوك" تشير إلى أنه قد استعاد كامل لياقته البدنية وهو على استعداد للبدء في لقاء اليوم.

ونوهت الصحيفة أن مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، قد أكد في وقت سابق أن "صلاح" تعافي بدنيًا من إصابته وجاهز للمشاركة في مباراة الفريق ضد "سيتي"، مصرحًا أنه يضع آمال كبيرة على مشاركة "صلاح" في مباراة الإياب.

والجدير بالذكر أن الفرعون المصري قد افتتح تسجيل الأهداف في مباراة الذهاب، الذي فاز بها ليفربول بثلاثية نظيفة، على ملعب «آنفليد».