» أول صورة لـ«السعيد» بقميص «كوبيون» الفنلندي

10 أبريل 2018 - 03:57 م

أعلن مسئولو نادي كوبيون بالوسورا الفنلندي، تعاقده بشكل رسمي، اليوم، الثلاثاء، مع النجم عبدالله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي والمنتخب الوطني.

ومن المقرر أن تُغلق باب الانتقالات في فنلندا اليوم، حيث ينطلق الدوري في شهر إبريل ويستمر حتى شهر نوفمبر.

وسيلعب عبدالله السعيد في فنلندا لمدة شهرين قبل الانضمام لصفوف المنتخب لخوض كأس العالم، ثم الانضمام لصفوف أهلي جدة بدءًا من الموسم الجديد.

وكان الأهلي مدد تعاقده مع السعيد لمدة موسمين مقبلين، قبل أن يتخذ قرارا بإعارته أو بيعه، لسابق توقيعه على عقود انضمام للزمالك.

وبذلك يصبح السعيد هو اللاعب الثاني الذي ينضم للدوري الفنلندي بعد عمرو جمال المعار لصفوف هلنسكي.