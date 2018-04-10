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تأجيل محاكمة المتهم الإيطالي بقتل مهندس مصري 11 يونيو المقبل

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صورة محكمة جنايات سفاجا
صورة محكمة جنايات سفاجا

حسن. حمدان

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مقتل

مهندس مصري

السائح الإيطالي

قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عبد الباسط قاسم، رئيس المحكمة اليوم، الثلاثاء، تأجيل نظر قضية السائح الإيطالى "دى لوناردس إيفان"، المتهم بقتل المهندس المصرى طارق الحناوى بمرسى علم، إلى 11 من يونيو المقبل لحضور المتهم أو وكيله. 

كانت شهدت مدينة مرسى علم بداية أغسطس من العام الماضى قيام سائح إيطالى الجنسية بالتعدى بالضرب على مهندس مصرى يدعى طارق الحناوى؛ مما أدى إلى مصرع بعد أن لطمة على الوجة وكان مريضًا بالقلب، بسبب اعتراض المجنى عليه على دخول الجانى لمارينا القرى تحت الإنشاء المسئول عنها الضحية.

وعقب التحقيق مع وحبسه 4 أيام والتجديد له قررت محكمة الغردقة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات التى قررت تأجيلها لليوم ثم تأجيلها ليوم 11 يونيو لحضور المتهم.

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