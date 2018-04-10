أمن القليوبية يكرم 43 طفلًا يتيمًا في الاحتفال بيوم اليتيم

نظمت مديرية الأمن، احتفالية كبري بيوم اليتيم بنادي الشرطة بلنها، تحت رعاية اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية بحضور القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ومجموعة كبيرة من الأيتام وشاهد الحفل حالة من البهجة والسرور والجو الأسري، وتم توزيع هداية عينية علي الأطفال.
وأكد مدير الأمن، أن الاحتفالية تمت بناءً علي تعليمات وزير الداخلية لأنها نسيج وطني في المجتمع وتم دعوة 47 طفلًا من سن 7 سنوات حتي 21 سنة، وتم تكريم 43 طفلًا فقط بعد اعتذار 4 أطفال لظروف امتحاناتهم.
وأضاف "خيرت"، أن وزارة الداخلية تعمل علي تلبية ودعم الأطفال الأيتام وتلبية احتياجاتهم وشهد الحفل مجموعة من البرامج الترفيهية منها الأراجوز والساحر وملاهي.