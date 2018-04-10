"كريم شحاتة" يسب "مرتضى منصور"

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الزمالك

مرتضى منصور

رئيس الزمالك

أبدى كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي نجوم المستقبل، استياءه الشديد من تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد والده، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، الإثنين، بمقر القلعة البيضاء.

وقال خلال مداخلته بالبرنامج الإذاعي «في التمانيات» الذي يقدمه أحمد حسن: "رئيس النادي الحالي إنسان غير محترم، ولا أعلم سبب سكوت الجميع ضد تجاوزاته".

وأضاف: "طول ما مرتضى موجود، هنفضل في المعاناة دي، لأنه لا يحترم أحد، وميفرقش معانا يعتذر ولا لا، لأن تصريحاته لا تعني شيء".

وتابع: "طول ما محدش بيحاسبه، هيفضل يشتم أي حد، وهو شخص متلون وغير متزن نفسيا، وهجومه على الرموز مبيفرقش مع حد، لأنه لا يحترم من أي شخص داخل النادي".

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