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شباب بنها يحاربون جشع التجار بتنظيم معرض متكامل

قبلي وبحري

المعرض
المعرض

علي إسماعيل

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في محاولة منهم لمحاربة جشع التجار وارتفاع الأسعار قرر عدد من الشباب والبنات بمدينة بنها تنظيم معرض متكامل "open day" الخميس القادم بنادي الزراعيين بمدينة بنها لعرض منتجاتهم وبيعها بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين، بهدف محاربة ارتفاع الأسعار بالأسواق وجشع التجار.

وقالت نورا صبري، منظمة "الاوبن داي"، إنها تأتي لمنح فرص للشباب الذين لا يملكون أماكن للتسويق لمنتجاتهم و تقديمها بأسعار مخفضة للمواطنين داخل المعرض.

وأضافت "نورا"، أن المعرض هدفه محاربة جشع التجار وارتفاع الأسعار، ولتخفيف الأعباء من علي كاهل الأسر البسيطة بعد استغلال التجار لهذه الفئة البسيطة والتي أصبحت لا تجد لها مكان لشراء احتياجاتهم وخاصة الملابس التي ارتفع اسعارها بصورة تهدد قطاع كبير في المجتمع.


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