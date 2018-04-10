مناقشة إزالة التعديات على الطريق الصحراوي بالبحرالأحمر

ناقش صباح اليوم اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة خطة إزالة التعديات على جانبي الطرق الصحراوية بالمحافظة .
وأكد "تمام"، أنه سيتم إزالة تعديات المخالفين من على أملاك الدولة بالطرق الصحراوية، وذلك لإعادة المشهد الحضاري للطرق التي تضررت كثيرًا جراء تلك التعديات بالبناء والزراعة بالمخالفة للقانون .
وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المتعدين على الأراضي بكل حزم، وضرورة تحديد هوية هذه الأراضي، وتخصيص ملف متكامل لكل مدينة وجهة بأهم قرارات الإزالة، وما سيتم إزالته، لضمان عدم عودة المتعدين لارتكاب مخالفات وتعديات مرة أخرى.
حضر الاجتماع عدد من ممثلي الأجهزة المشاركة في عمليات الإزالة من الأجهزة الأمنية، والقوات المسلحة، والأجهزة التنفيذية
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