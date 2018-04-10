مناقشة إزالة التعديات على الطريق الصحراوي بالبحرالأحمر

وأكد "تمام"، أنه سيتم إزالة تعديات المخالفين من على أملاك الدولة بالطرق الصحراوية، وذلك لإعادة المشهد الحضاري للطرق التي تضررت كثيرًا جراء تلك التعديات بالبناء والزراعة بالمخالفة للقانون .

وأكد "تمام"، أنه سيتم إزالة تعديات المخالفين من على أملاك الدولة بالطرق الصحراوية، وذلك لإعادة المشهد الحضاري للطرق التي تضررت كثيرًا جراء تلك التعديات بالبناء والزراعة بالمخالفة للقانون .