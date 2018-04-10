  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:11 م
بحث متقدم
الدكتور جهاد عودة

الإخوان مثل اليهود.. وأرفض المصالحة

داعش

كأس العالم سيشهد عمليات إرهابية

الحوت الازرق

مفاجأة مذهلة عن «الحوت الأزرق»

وقود

خفض الدعم عن الوقود 26% والكهرباء 47%

خالد رفعت

"خالد رفعت": إعصار غلاء في يونيو القادم

الرئيس السوداني عمر البشير

«البشير» يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين

توم بوسيرت مستشار الأمن الداخلي المستقيل

استقالة مستشار «ترامب» للأمن الداخلي

تسيبي مازائيل سفير إسرائيل الأسبق لدى مصر

سفير إسرائيلي: هذا هو الفارق بين «مبارك» و«السيسي»

التعليم داخل السجون

مساجين تحدوا عتمة الزنازين

اعدام

إحالة 36 متهمًا إلى فضيلة المفتي

مناقشة إزالة التعديات على الطريق الصحراوي بالبحرالأحمر

قبلي وبحري

صورة الاجتماع
صورة الاجتماع

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

إصابة سيدتين و3 أطفال فى انقلاب سيارة

#

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالصحراوى الشرقى

#

حريق هائل بأتوبيس رحلات بطريق "دمياط - وبورسعيد"

#

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالجيزة

التعديات

إزالة

طريق. البحرالأحمر.

ناقش صباح اليوم اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة خطة إزالة التعديات على جانبي الطرق الصحراوية بالمحافظة . 

وأكد "تمام"، أنه سيتم إزالة تعديات المخالفين من على أملاك الدولة بالطرق الصحراوية، وذلك لإعادة المشهد الحضاري للطرق التي تضررت كثيرًا جراء تلك التعديات بالبناء والزراعة بالمخالفة للقانون . 

وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المتعدين على الأراضي بكل حزم، وضرورة تحديد هوية هذه الأراضي، وتخصيص ملف متكامل لكل مدينة وجهة بأهم قرارات الإزالة، وما سيتم إزالته، لضمان عدم عودة المتعدين لارتكاب مخالفات وتعديات مرة أخرى.

حضر الاجتماع عدد من ممثلي الأجهزة المشاركة في عمليات الإزالة من الأجهزة الأمنية، والقوات المسلحة، والأجهزة التنفيذية .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إلغاء حكم الإعدام والمؤبد عن المتهمين في "خلية الوراق"
» استشهاد ضابط شرطة وإصابة مجند وتصفية مسجل خطر
» ألعاب استخباراتية تحت أثواب إلكترونية
» شاهد.. إشارة «شوكان» علامة دولية لإطلاق سراحه
» ضحية جديدة لـ"الحوت الأزرق" بالبحيرة
» إسناد تطوير الـ«قصر العيني» إلى جهات سيادية
» إنجاز جديد لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي
» حقيقة هجوم«إيهاب جلال»على صانع ألعاب الزمالك
» مدمرة أمريكية تتجه نحو سواحل سوريا
» غلق 103 منشآت طبية خطرة في القليوبية
» مفاجأة سارة للجماهير قبل مواجهة ليفربول والسيتي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    07:55 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الدكتور جهاد عودة
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية