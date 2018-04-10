» مفاجأة سارة للجماهير قبل مواجهة ليفربول والسيتي

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دوري أبطال أوروبا

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

استقر الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم، على ملعب الاتحاد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقرر يورجن كلوب الدفع بمحمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز في مواجهة مانشستر سيتي، بجوار ساديو ماني وفيرمينو.

وكان ليفربول حقق فوزا على أرضه في الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ويحتاج فريق السيتي الفوز بأكثر من أربعة أهداف لضمان التأهل للدور نصف النهائي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

كاريوس؛ ترينت، لوفرين، فان دايك، روبرستون؛ جورجينيو فينالدوم، ميلنر، تشامبرلين؛ صلاح ، فيرمينو، ماني.



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