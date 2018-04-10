«البشير» يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين

10 أبريل 2018 - 05:06 م

أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني.

وأوضح القرار أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يجيء تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد التي أشار إليها رئيس الجمهورية في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية مطلع أبريل الجاري.

من ناحية ثانية قال الأستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية ، المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية إن الجهات المختصة قد وضعت قرار السيد رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفوري.