إحالة 36 متهمًا إلى فضيلة المفتي

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إعدام

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أحالت المحكمة العسكرية اليوم، الثلاثاء، 36 متهمًا من أصل 48 متهمًا في قضية تفجيرات الكنائس والهجوم على كمين النقب إلى المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

كانت النيابة العسكرية قد نسبت إلى كل من عزت محمد حسن وشهرته "عزت الأحمر" قيادة جماعة أسست خلافًا للقانون، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالسلام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة والسلام الاجتماعى والأمن القومى بأن تولوا تأسيس وإدارة الجماعة المسماة "داعش" والتى تدعو لتكفير الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة.

واتهمت النيابة كل من حمادة جمعة، ومحمد مبارك عبد السلام، وسلامة أحمد سلامة، بالانضمام لجماعة وتولى تدريب أفراد على إعداد وصنع أسلحة ومتفجرات واستخدام وسائل الاتصال اللا سلكية والإلكترونية والفنون الحربية، والأساليب القتالية من خلال دورات عقدوها لباقى المتهمين، كما اتهمت مهاب مصطفى، وعمرو سعد عباس، وتاج محمود "هاربين"، ورامى عبد الحميد "محبوس" بالدعوة لأفكار هذه الجماعة.



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