استقالة مستشار «ترامب» للأمن الداخلي

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توم بوسيرت مستشار الأمن الداخلي المستقيل
توم بوسيرت مستشار الأمن الداخلي المستقيل

وكالات

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استقالة

مستشار

الأمن الداخلي

قالت متحدثة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن توم بوسيرت مستشار الأمن الداخلي للرئيس استقال من منصبه.

وقالت المتحدثة سارة ساندرز "الرئيس ممتن للواجب الذي أداه توم من أجل سلامة وأمن بلدنا العظيم. توم قاد جهود البيت الأبيض لحماية الوطن من التهديدات الإرهابية وتعزيز دفاعاتنا في المجال الإلكتروني والتعامل مع سلسلة لم يسبق لها مثيل من الكوارث الطبيعية".

وقد أصبح بوسيرت بذلك أحدث المستقلين في البيت الأبيض.


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