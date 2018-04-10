  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:07 م
بحث متقدم
داعش

كأس العالم سيشهد عمليات إرهابية

الحوت الازرق

مفاجأة مذهلة عن «الحوت الأزرق»

وقود

خفض الدعم عن الوقود 26% والكهرباء 47%

اعدام

إحالة 36 متهمًا إلى فضيلة المفتي

خالد رفعت

"خالد رفعت": إعصار غلاء في يونيو القادم

التعليم داخل السجون

مساجين تحدوا عتمة الزنازين

توم بوسيرت مستشار الأمن الداخلي المستقيل

استقالة مستشار «ترامب» للأمن الداخلي

الرئيس السوداني عمر البشير

«البشير» يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين

تسيبي مازائيل سفير إسرائيل الأسبق لدى مصر

سفير إسرائيلي: هذا هو الفارق بين «مبارك» و«السيسي»

مدمرة أمريكية (أرشيفية)

مدمرة أمريكية تتجه نحو سواحل سوريا

حقيقة هجوم«إيهاب جلال»على صانع ألعاب الزمالك

الرياضة

مران الزمالك
مران الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«جلال» لـ«لاعبي الزمالك»: «انتوا مش رجالة»

#

«جلال» يختار 20 لاعبًا للقاء النصر

#

«الشامي» يغيب عن مران الزمالك

#

رسالة«جلال» للاعبي الزمالك بعد الفوز على دجلة

المصريون

الزمالك

ايهاب جلال

مدبولى

كشف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة هجومه على أحمد مدبولي، صانع ألعاب الفريق، عقب الهزيمة أمام المقاصة، الأحد الماضي، بالدوري العام.

ونفى جلال، التصريحات التي نسبت له في الآونة الأخيرة ضد لاعبه أحمد مدبولي، صانع ألعاب الفريق الأبيض.

وأكد المدير الفني لـ«مدبولي» أن التصريحات التي ترددت في الساعات الماضية على لسانه ضده، لا أساس لها من الصحة وتعد تصريحات مفبركة.

وأضاف إيهاب جلال لمدبولي قائلا:"كيف أسخر منك وأنت تشارك بصورة أساسية في المباريات الماضية مع الفريق".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إلغاء حكم الإعدام والمؤبد عن المتهمين في "خلية الوراق"
» استشهاد ضابط شرطة وإصابة مجند وتصفية مسجل خطر
» ألعاب استخباراتية تحت أثواب إلكترونية
» شاهد.. إشارة «شوكان» علامة دولية لإطلاق سراحه
» ضحية جديدة لـ"الحوت الأزرق" بالبحيرة
» إسناد تطوير الـ«قصر العيني» إلى جهات سيادية
» إنجاز جديد لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي
» حقيقة هجوم«إيهاب جلال»على صانع ألعاب الزمالك
» مدمرة أمريكية تتجه نحو سواحل سوريا
» غلق 103 منشآت طبية خطرة في القليوبية
» مفاجأة سارة للجماهير قبل مواجهة ليفربول والسيتي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    07:55 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)