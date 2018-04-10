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غدًا.. افتتاح مؤتمر الإرهاب بجامعة المنيا

قبلي وبحري

عميد تربية نوعية
عميد تربية نوعية

جمال زكى

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مؤتمر الارهاب

ابابداع

يفتتح الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أول مؤتمر عن الإرهاب والتطرف يعقبه افتتاح معرض الإبداع التسويقى لكلية التربية النوعية بالجامعة.

وتعقد كلية الحقوق بجامعة المنيا غدًا مؤتمرها الأول بعنوان "مواجهة الإرهاب بين الفكر والقانون"؛ تفعيلاً لدور كلية الحقوق التربوى والتدريسى فى تأهيل طلابها، والمساهمة فى مواجهة الفكر المتطرف فى إطار السياسة العامة للدولة، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، أنه ستبدأ فعاليات المؤتمر بنموذج  للمحكمة التعليمية لتأهيل الطلاب لممارسة الحياة القانوية العملية سواء فى الهيئات القضائية أو عيرها من الأنشطة القانونية أخرى لتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة وذلك عن طريق طرح قضايا حقيقية ثم الحكم فيها فى مختلف التخصصات.

وتابع الدكتور "حسن سند": أن محاور المؤتمر تشمل  عدة محاور منها  المحور الفكرى والذى يحاضر فيه الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، ووزير التعليم العالى الأسبق ورئيس لجنة قطاع القانون بجمهورية مصر العربية، والدكتور أنس جعفر محافظ بنى سويف الأسبق، حول" المحور الفكرى فى مواجهة الإرهاب والتطرف"، كما سيحاضر "المحور الأمنى فى محاصرة وقمع الإرهاب" الوزير منصور العيسوى وزير الداخلية ومحافظ المنيا الأسبق، واللواء الدكتور محمد الغبارى مدير أكاديمية الدفاع الوطنى، هذا إلى جانب "المحور الدبلوماسى فى مواجهة الإرهاب" تعرضه السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة منظمة المرأة العربية ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية الأسبق، والسفير محمود هريدى مساعد وزير الخارجية، كما سيناقش "المحور الإعلامى فى التصدى للفكر المتطرف والإرهاب" الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق،والدكتورة مها مدحت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتلفزيون المصري، والمحور القضائى يعرضه المستشار طه السعيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، والمستشار طارق العشماوى مدير إدارة القضاء العسكرى، وأخيرًا "المحور المجتمعى فى التصدى للتطرف والإرهاب" يحاضره الصحفى محمود بكرى رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع، والإذاعى عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية.

 كما يفتتح غدًا، الأربعاء، الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، والدكتورة زينب أمين عميد كلية التربية النوعية معرض الإبداع والتسوق والمقام بالكلية.

وقالت عميدة كلية التربية النوعبة بالجامعة، إن المعرض يضم مشغولات يدوية وحرفًا بيئية وكورشيه وأعمالاً إبداعية تعرف بالخيامية والمنسوجات والملابس بكافة أنواعها وبأحداث الموديلات.

وأشارت عميدة الكلية إلى أن المعرض يأتى فى إطار النشاط السنوى الذى تقيمه الكلية طوال العام الدراسى ضمن ضمن برنامج الإبداع الطلابى وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.


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