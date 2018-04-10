انتحار ربة منزل بمركز ملوي بالمنيا

جمال زكى
أقدمت ربة منزل على الانتحار على خلفية طلاقها من زوجها بإحدى قرى مركز ملوى بتناول مادة سامة أودت بحياتها على الفور وتم نقل الجثة إلى مشرحة ملوى العام.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا؛ يفيد بمصرع "كريمة س. س"، 30 سنة، مطلقة، ومقيمة بإحدى قرى مركز ملوى على خلفية خلافات مع طليقها ونقلت الجثة لمشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة.
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