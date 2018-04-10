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انتحار ربة منزل بمركز ملوي بالمنيا

قبلي وبحري

جثة
جثة

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انتحار

سيدة

خلافات زوجية

محافظة المنيا

مركز ملوي

أقدمت ربة منزل على الانتحار على خلفية طلاقها من زوجها بإحدى قرى مركز ملوى بتناول مادة سامة أودت بحياتها على الفور وتم نقل الجثة إلى مشرحة ملوى العام.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا؛ يفيد بمصرع "كريمة س. س"، 30 سنة، مطلقة، ومقيمة بإحدى قرى مركز ملوى على خلفية خلافات مع طليقها ونقلت الجثة لمشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة.

وأفاد تقرير الدكتور هاني إسحق شحاتة، مفتش صحة المنيا، بحدوث الوفاة بسبب ادعاء بتسمم كيميائي بمادة غير معلومة يستبعد أن تكون سم الفئران لسبب اتساع حدقتي العينين، وأوضحت مناظرة الجثة وجود زرقان بالشفاه واللثة وداخل الفم بسبب فشل بوظائف التنفس المخية وكدمة رضية حيوية بالوجه ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.  

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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