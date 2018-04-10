رسميًا.. حرس الحدود يعود للدوري الممتاز

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حرس الحدود

الدوري الممتاز

المصريون

القسم الثاني

نجح فريق حرس الحدود في العودة إلى مسابقة الدوري الممتاز بعد الفوز على نظيره الحمام، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ28 لمسابقة دوري القسم الثاني.

وحقق الفريق العسكري الفوز في الوقت القاتل بعدما سجل محمد عبد الرحمن هدف التأهل في الدقيقة 95 من عمر اللقاء بعد مباراة مثيرة من الفريقين.

بهذه النتيجة رفع الحرس رصيده إلى 67 نقطة ليتأهل للدوري الممتاز، في حين توقف الحمام عند 37 نقطة يحتل المركز السابع بجدول الدوري.



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