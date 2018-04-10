» استشهاد ضابط شرطة وإصابة مجند وتصفية مسجل خطر

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استشهاد ضابط بقطاع الأمن المركزي، وإصابة آخر ومجند، ومصرع مسجل خطر، خلال عملية أمنية بالمنطقة الجبلية بقنا.
وقال مصدر أمني، إنه أثناء قيام حملة أمنية صباح اليوم، باستهداف بعض العناصر الإجرامية، بالمنطقة الجبلية المتاخمة لقرية أبو حزام، مركز نجع حمادى، بمديرية أمن قنا، بادر عدد من المطلوبين أمنيًا بإطلاق النيران تجاه القوات التى بادلتهم إطلاق الرصاص.
وأسفرت المواجهات عن مصرع أحد العناصر الإجرامية، ويدعى صابر محمد، وضبط بحوزته رشاش نصف بوصة، و100 طلقة من ذات العيار، وطلقة أر بى جى، و246 طلقة جرينوف.
كما أسفر التعامل عن استشهاد الملازم أول محمدى رجب الحسينى، من قوة قطاع الأمن المركزي بقنا، وإصابة آخر ومجند، فيما تم الدفع بتعزيزات أمنية لتمشيط المنطقة محل الواقعة.