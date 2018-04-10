» استشهاد ضابط شرطة وإصابة مجند وتصفية مسجل خطر

وقال مصدر أمني، إنه أثناء قيام حملة أمنية صباح اليوم، باستهداف بعض العناصر الإجرامية، بالمنطقة الجبلية المتاخمة لقرية أبو حزام، مركز نجع حمادى، بمديرية أمن قنا، بادر عدد من المطلوبين أمنيًا بإطلاق النيران تجاه القوات التى بادلتهم إطلاق الرصاص.