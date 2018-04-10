  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:08 م
بحث متقدم
الدكتور جهاد عودة

الإخوان مثل اليهود.. وأرفض المصالحة

داعش

كأس العالم سيشهد عمليات إرهابية

الحوت الازرق

مفاجأة مذهلة عن «الحوت الأزرق»

وقود

خفض الدعم عن الوقود 26% والكهرباء 47%

اعدام

إحالة 36 متهمًا إلى فضيلة المفتي

خالد رفعت

"خالد رفعت": إعصار غلاء في يونيو القادم

التعليم داخل السجون

مساجين تحدوا عتمة الزنازين

توم بوسيرت مستشار الأمن الداخلي المستقيل

استقالة مستشار «ترامب» للأمن الداخلي

الرئيس السوداني عمر البشير

«البشير» يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين

تسيبي مازائيل سفير إسرائيل الأسبق لدى مصر

سفير إسرائيلي: هذا هو الفارق بين «مبارك» و«السيسي»

ألعاب استخباراتية تحت أثواب إلكترونية

وجهة نظر

الكاتب الصحفي طارق المهدوي
الكاتب الصحفي طارق المهدوي

طارق المهدوي

أخبار متعلقة
#

7 نجوم كروية وقعوا في فخ رامز جلال هذا الموسم

#

شرط عبد الله السعيد للتجديد لـ"الأهلى"

#

ظهور تقنية تسمح بتركيب وجه أي ممثلة على فيديو إباحي

#

التحفظ على 19 ألف صاروخ ألعاب نارية بالإسكندرية

قامت الدنيا ولم تقعد بعد على امتداد العالم بسبب سقوط عشرات من القتلى كضحايا لعبة إلكترونية شريرة اسمها "الحوت الأزرق"، وإزاء ظهور بعض الحقائق التي كشفت أن إنشاء اللعبة قبل ستة أعوام ثم الاستمرار في تشغيلها وإدارتها مصدره روسيا، فقد اضطرت أجهزة الأمن الروسية إلى إعلان اعتقالها لشاب غريب الأطوار في الواحد والعشرين من عمره مفصول من دراسة الطب النفسي اسمه فيليب بودكين باعتباره المتهم، رغم أنه في الحقيقة ليس مسؤولاً عن اللعبة حيث كان في الخامسة عشرة من عمره عند بداية ظهورها كما أن أجهزة الأمن الروسية في الحقيقة لم تعتقله بل أودعته داخل دار ضيافة خمس نجوم في سيبيريا على أمل إغلاق هذا الملف على هذا النحو، لتتمكن تلك الأجهزة من استئناف شرورها عبر إرسال ألعاب إلكترونية شريرة جديدة إلى مختلف أنحاء العالم تحت أسماء جديدة مثل "مريم" وغيرها ثم تبدأ وتستمر في تشغيلها وإدارتها لصالحها وعلى حساب ضحايا جدد، ويستطيع أي مدقق أمني أن يتبين أن هذه الألعاب ما هي إلا إحدى وسائل أجهزة الأمن الروسية في تجنيد الشباب على امتداد العالم، ابتداءً من اختبارات الفرز والترشيح مروراً باختبارات الطاعة والولاء وصولاً إلى تصفية من يرفض التجنيد أو يفشل في اجتياز الاختبارات بعد اكتشافه لمستورها، أما أولئك الشباب الذين أكملوا خضوعهم للاختبارات حتى اجتازوها فقد تم تجنيدهم بالفعل لتوجههم أجهزة الأمن الروسية نحو كيفية الانتظام مع عصاباتها وميليشياتها المنتشرة على امتداد العالم، وإذا كان قد تم تصفية عشرات "الراسبين" تحاشياً لكشف المستور الذي اكتشفوه فقد تم تجنيد آلاف "الناجحين" الذين يعيثون الآن في الأرض فساداً، ومن بينهم قواعد ودواعش وإخوانهم ممن تحركهم أجهزة الأمن الروسية لتنفيذ مخططاتها العالمية والإقليمية والمحلية وتدعي في الوقت نفسه أنها تحاربهم، والعرض لم يزل مستمراً!!.
                                      طارق المهدوي

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إلغاء حكم الإعدام والمؤبد عن المتهمين في "خلية الوراق"
» استشهاد ضابط شرطة وإصابة مجند وتصفية مسجل خطر
» ألعاب استخباراتية تحت أثواب إلكترونية
» شاهد.. إشارة «شوكان» علامة دولية لإطلاق سراحه
» ضحية جديدة لـ"الحوت الأزرق" بالبحيرة
» إسناد تطوير الـ«قصر العيني» إلى جهات سيادية
» إنجاز جديد لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي
» حقيقة هجوم«إيهاب جلال»على صانع ألعاب الزمالك
» مدمرة أمريكية تتجه نحو سواحل سوريا
» غلق 103 منشآت طبية خطرة في القليوبية
» مفاجأة سارة للجماهير قبل مواجهة ليفربول والسيتي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    07:55 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الدكتور جهاد عودة
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية