» إلغاء حكم الإعدام والمؤبد عن المتهمين في "خلية الوراق"

10 أبريل 2018 - 06:30 م

قضت محكمة النقض اليوم، الثلاثاء، بقبول طعن 5 متهمين بقضية خلية الوراق الإرهابية، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من الجنايات، بمعاقبتهم بالإعدام والمؤبد والسجن 5 سنوات، وقضت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنائية مغايرة.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، والمؤبد لمتهمين والسجن 5 سنوات لـ4 آخرين، وبراءة واحد في "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين أحدهما أمين الشرطة عمرو عز.

يذكر أن النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.