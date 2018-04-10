» صيدلي يقتل عاملًا بسبب طفل بالجيزة

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طفل

الجيزة

النيابة العامة

قتل عامل

حبس صيدلي

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس صيدلى 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل عامل فى مشاجرة نشبت بينهما، لاعتداء المجنى عليه بالضرب على طفل، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، ومقتل أحدهما بالعمرانية.

علي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين صيدلى وعامل، مما أسفر عنه إصابة العامل بجرح نافذ ومفارقته الحياة.

وكشفت التحريات عن أن المجنى عليه اعتدى على طفل بالضرب مما دفع الصيدلى لمعاتبته، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


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