» "سامي عبد الراضي" يُسرب محادثة خاصة مع "مرتضى"

10 أبريل 2018 - 07:27 م

كشف سامي عبد الراضي، نائب رئيس تحرير جريدة الوطن، عن محادثة خاصة جمعته بالمستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر تطبيق «واتس آب».

وأكد مرتضى منصور لـ«عبد الراضي»، خلال المحادثة، أنه واثق من سلامة موقفه بخصوص التحقيقات الجارية في نيابة الأموال العامة بشأن المخالفات المالية داخل القلعة البيضاء، والتي تم حبس المدير المالي ومسئول الخزينة بالنادي لمدة 15 على ذمة القضية.

وأوضح "مرتضى"، أنه نجح في تحويل الزمالك إلى نادي عالمي بـ«ملاليم»، عكس الآخرين الذين أنفقوا الملايين دون أي جديد يذكر داخل القلعة البيضاء.

وأضاف رئيس الزمالك، أنه لا يجرؤ أحد على التشكيك في ذمته المالية، لأنه يسير في إجراء يتخذه وفقًا للقواعد القانونية الموضوعة.

من جانبه، رد سامي عبد الراضي على مرتضى، قائلًا «أنا أتعاملت معاك برجولة طوال الفترة الماضية، مضيفًا «أنت عارف أنا مين.. أنا أنضف من ناس كثير تعرفها».

وقبل إنهاء المحادثة أرسل نائب رئيس تحرير الوطن لرئيس الزمالك فيديو ساخر، قائًلا«طيب استنى أما أبعتلك حاجة بعتهالي ترك آل شيخ من أمريكا».

وخلال المحادثة هدد كل منهما الأخر، بحظره من على هذا التطبيق حتى لا يحدث أي مداخلة فيما بعد.





